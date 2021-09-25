Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzon'da cadde ve sokaklar dolu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent, 538,61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokakların kalabalığı ise dikkat çekti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:07
5 Okunma
Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzon'da cadde ve sokaklar dolu

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, nüfusa oranla en çok vaka görülen kent, 538,61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, maske kuralına genellikle uyulmadığı görüldü.

Kentte yaşayan Süleyman Önal, “Trabzon’da kimse maske takmıyor. Ne tedbir var ne denetim. Aşı olmayan insanlara kontrol yok. Sokakta sanki korona yokmuş gibi insanlar dolaşıyor. Her yer kalabalık. Denetimin sıkı olması gerekiyor” diye konuştu.

‘MASKE TAKMIYORLAR’

Şehrin kalabalık olduğuna ve turistlerin maske takmadığına dikkat çeken Oğuz Şişman, “Açık alanlarda toplum baskısı nedeni ile çoğu insan maske takıyor. Bazı kişiler ise takmıyorlar ama onlar azınlıkta olanlar. Lokanta ve kafeteryalarda insanlar dip dibe oturuyor. Mesafe sıfır. Adam yemek yiyecek, diye zaten maske takamıyor. Kimsenin pandemi kurallarına uyduğu yok. Saldı herkes artık. Zaten turist mevsimi. Turistler kesinlikle maske takmıyorlar. Uyarıyoruz, aldırış etmiyorlar” dedi.

Kemal Kalmuk ise “Kent genelinde kurallara uyulmuyor. İnsanlarımız bilinçsiz, sorumsuz. Paranoyak olanlarımız da var. Kurallara inanmayan da var. Maske kuralı artık hiçe sayılmaya başlandı. Maske sadece kendine değil, karşı tarafa da saygıyı gösterir. Trabzon bu gidişle ilk sıradan asla inemez. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKronovirüsVakaPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Eser, Aksaray'da son yolculuğa uğurlandı 
Şehit Uzman Çavuş Eser, Aksaray'da son yolculuğa uğurlandı 
İdlib'den Tekirdağ'a izne gelen uzman çavuş, kazada öldü 
İdlib'den Tekirdağ'a izne gelen uzman çavuş, kazada öldü 
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
​​​​​​​Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
​​​​​​​Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Ordu’da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak
Ordu’da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak
Adana'da kiralık evlerin fiyatı 2 katına çıktı
Adana'da kiralık evlerin fiyatı 2 katına çıktı
Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı
Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma