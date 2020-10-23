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Nilüfer’den Kırcaali’ye Destek..

23 Ekim 2020 Cuma 14:38
9 Okunma
Nilüfer’den Kırcaali’ye Destek..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Haskovo Müftüsü Basri Bekir Eminefendi, bölgenin ihtiyaçları için destek istedi. Başkan Erdem, Kırcaali ile sıkı iş birliğinin devam ettiğini belirterek “Soydaşlarımız için elimizden geleni yaparız” dedi. Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Haskovo Müftüsü Basri Bekir Eminefendi ve Somunca Baba Vakfı Yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, hem Turgay Erdem’e yeni görevinde başarılar dilemek için geldiklerini hem de bölgelerindeki ihtiyaçlar konusunda desteklerini almak istediklerini ifade etti. Kırcaali’de çok fazla Türk bulunduğunu söyleyen Beyhan Mehmet, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi’nin Kırcaali’ye yaptırdığı misafirhanenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını anlatan Beyhan Mehmet, böylesine önemli bir destek için herkes adına teşekkür etti. Beyhan Mehme, Kırcaali’ye bağlı Cebel’de son dönemlerde gasilhane ihtiyacının arttığını belirterek, “Cebel’de yaşayan halk, ücretsiz cenaze hizmetinin verileceği sabit bir yer istiyor. Nilüfer Belediyesi bu konuda destekte bulunursa önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer’in Kırcaali ile bağlarının çok güçlü olduğunu belirterek, iki kent arasındaki iş birliğinin her zaman devam edeceğini söyledi.  Turgay Erdem “ Kırcaali ve Haskovo müftülerimiz ziyaretleri ile bizleri çok mutlu ettiler. Memleket havasını bize getirdiler. Biz Kırcaali’de daha önce de bir çok çalışma yaptık. İnşallah o bölgede çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. İş birliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Elimizden ne geliyorsa memnuniyetle yaparız” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKırcaaliDestekMustafa Yıldızönce Vatan
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