Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1135
ALTIN
523.230
DOLAR
8.5147
STERLİN
11.1198
EURO
9.9685
GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne...
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri...
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde..

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bütün Türkiye’ye acı yaşattı

03 Kasım 2020 Salı 13:55
4 Okunma
Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına Nilüfer’den de destek gitti. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, depremin hemen ardından İzmir’e giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bütün Türkiye’ye acı yaşattı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremim ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları alalıksız devam ediyor. Bu çalışmalara AFAD ile koordineli olarak Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneği üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip de katıldı. Depremin hemen ardından harekete geçen NAK üyeleri, Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle hazırlıklarını tamamlayıp İzmir’e, afet bölgesine ulaştı ve gece boyunca zamana karşı yarışarak yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, NAK gönüllüleri, enkaz altında tek bir canlının kalmaması için var güçleriyle diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Arama KurtarmaEkipDepremBölgeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
BUÜ’DE İLK YAPAY KALP NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BUÜ’DE İLK YAPAY KALP NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR
CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
AFAD: 102 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD: 102 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor
Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma