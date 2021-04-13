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Nemrut Dağı'nda karla mücadele

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 2 bin 750 rakımlı Nemrut Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı Nemrut Dağı'ndaki yol açma çalışmalarının 3 gün süreceği belirtildi.

13 Nisan 2021 Salı 10:45
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Nemrut Dağı'nda karla mücadele

BİTLİS - Bitlis merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Dağı'nda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu 13 kilometrelik yolun temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 personel, 1 loder ve bir rotatifle çalışma yürütüyor. Buradaki çalışmaların 3 gün süreceği belirtildi.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, “Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü Bitlis’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İlimizin turizmine büyük katkısı olan bu yerin karla mücadele çalışması başladı. Yer yer kar kalınlığı 10 metreye kadar çıkmaktadır. İl özel idaresi olarak bu yıl içerisinde toplamda 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Karla mücadele anlamında da yaklaşık 5 milyon TL tutarında bir harcama yaptık. Bizler, 75 personel, 9 şantiye ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yaptık. 350 köy, 293 mezra ve 2 bin 341 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Nemrut yolu da karla mücadele çalışmasının sonudur. Bundan sonraki hizmetlerimiz, ağır geçen kış şartlarından dolayı tahrip olan köy yollarımızda bakım onarım olacaktır. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz başta olmak üzere karla mücadele çalışmasında gecesini gündüzüne katan fedakar ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bazı bölgelerde karın kendiliğinden eridiği, bazı bölgelerde ise tipi ve fırtınadan dolayı kar yükseltisi olduğu Nemrut Krater Gölü yolunda iş makineleri zaman zaman zorlandı. İş makinelerinin zaman zaman kar kütleleri arasında adeta kayboldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nemrut DağıKarla Mücadele
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