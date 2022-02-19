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Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sürüyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 08:54
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesindeki nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Çok sayıda işletmenin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR'lara sıçradı. Bazı TIR'ların dorselerinde çeşitli malzemeler olduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziNakliyeciler SitesiTIRDükkanAraçYangınİtfaiye
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