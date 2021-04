MÜZELERİMİZ ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Balıkesir Gömeç ilçesine ve Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde Kent Müzesi kazandırmak isteyen Gömeç Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesi, İnegöl Kent Müzesi ile Mobilya Müzesini örnek alıyor. İki belediyeden gelen heyetler, müzelerde inceleme yaparak bilgi aldı. İnegöl’de kurulduğu 21009 yılında ülkemizin ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan ve akabinde 2014 yılında kurulan Mobilya Müzesi ile Dünyada bir ilk olan İnegöl Belediyesi müzeleri, örnek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar onlarca şehre ilham kaynağı olan müzeler, Gömeç ve Mustafakemalpaşa Belediyelerinin de ilgisini çekti.

HER İKİ BELEDİYEDEN DE HEYET GELDİ.

Balıkesir Gömeç ilçesine ve Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde Kent Müzesi kazandırmak isteyen Gömeç Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu alanda tecrübe ve kalitesiyle ön planda bulunan İnegöl Belediyesi müzelerini mercek altına aldı. Her iki belediyeden de heyetler İnegöl’e gelerek İnegöl Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi'ni ziyaret etti. Heyetler İnegöl müzelerine hayran kaldı. GÖMEÇ HEYETİ MÜZELERE HAYRAN KALDI. Balıkesir Gömeç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Başkent, Personel ve Proje Müdürü Fehim Horozlar, Fen İşleri Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Pınar Alan ve Muhasebe Gelir Servisi Personeli Güven Seyhan geçtiğimiz hafta içi İnegöl’e geldi. Ziyarette Gömeç Belediyesi heyetine İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile Müzeler Sorumlusu Serdar Sevinç eşlik etti. Gömeç’te kurulması planlanan müzenin kurulum çalışmalarında örnek alınan İnegöl Müzeleri hakkında bilgi almaya gelen heyet, Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzesine hayran kaldı. Belli başlı konuların ele alındığı ziyarette, Gömeç’te kurulacak müze için her türlü katkı ve desteğinin verileceği belirtildi. HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK. Öte yandan, Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi de şehirde bir müze oluşturmak için İnegöl Müzelerini inceledi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Filiz Gencer, Kültür İşleri Müdürlüğü Şefi Eyüp Özbursa, Müdürlük personelleri; Serkan İnce işçi, Mine Babekli, Alper Demir, Emre Aydın ve Serkan Kavuşan İnegöl Müzelerini ziyaret eti. Ziyarette Mustafakemalpaşa heyetine de Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile Müzeler Sorumlusu Serdar Sevinç eşlik etti. Mustafakemalpaşa’da kurulacak müze için her türlü katkı ve desteğinin verileceği ifade edildi.