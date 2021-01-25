Mustafakemalpaşa Belediyesinden Esnafa Büyük Destek

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

(COVİD-19) salgınına yönelik birçok çalışmayı başarılı bir şekilde yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş durumdaki Taşınmazlarından kira almayacak. Sözleşmeler uzatılacak Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ocak Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda encümene havale edilen gündem maddesiyle; Pandemi sebebiyle kapalı kalan kahvehane, park, lokal vb. gibi faaliyeti durdurulan kiracıların kapalı kaldıkları süre kadar kiralarının alınmaması ve bu süreler kadar kira sözleşmelerinin uzatılması kararlaştırıldı. 3 ay yüzde 50 indirim. Öte yandan kapalı kalmadığı halde pandemi dolayısıyla etkilenen kiracıların Ocak, Şubat ve Mart ayı kira bedellerine yüzde 50 indirim uygulanırken, bu aylara ait kira ödemesi yapan kiracıların ödedikleri bedeller hesaplanarak izleyen aylardan düşülecek. İcra takibi yapılmayacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi, yapılan müzakereler sonucunda kiracılarına yönelik destek paketinde önemli bir adım daha atarak bu süreler içinde yeni yasal icra takiplerinin yapılmaması yönünde karar aldı.

Gün dayanışma günü. Her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gün dayanışma ve birlik günüdür. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflarımıza destek olmak ve geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira almama kararı verdik. Esnaf dostu belediye olarak pandemi sürecinde imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.