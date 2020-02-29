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Muş’ta tek katlı evler kar altında

MUŞ’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek bölgelerdeki köyler, kar altında kaldı. Tek katlı evlerin neredeyse görünmeyecek hale geldiği köylerde, evlere geçişler ise tünelleri aratmadı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:40
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Muş’ta tek katlı evler kar altında

Kent merkezindeki kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Muş'ta 1800 rakımdaki Yukarı Yongalı Köyü, adeta kara gömüldü. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışının daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde ilginç görüntüler oluştu. Evlerin kapı girişleri ise adeta tünellere dönüştü.

Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, kürek yardımıyla biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da bir birbirlerini ziyaret ediyorlar. Köydeki tüm evlerin karın altında kaybolduğunu söyleyen Eyüp Omur, "Bütün evlerimiz karın altında kayboldu. Ev kapılarımızı tünel gibi açmışız, komşulara gidip geliyoruz. Evlerimize, kilerlerimize bu şekilde gidip geliyoruz. Komşularımızla iş makinelerinin giremediği yolları küreklerle kendimiz açıyoruz. Bizim yollarımız hiç kapalı kalmıyor. Allah razı olsun her gün, bazı günler iki sefer iş makineleri geliyorlar. Köyümüzdeki mahalle içlerini de elle açıyoruz. Çünkü mahallelerin içerisi dardır ve iş makineleri giremiyor. Bütün evlerimizin girişleri tünel gibi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşKarKışEv
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