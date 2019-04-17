Murat Başoğlu davasında ikinci kez bozma kararı

İZMİR - Bodrum'da, 29 Temmuz 2017 tarihinde, teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'hayasızca hareketler' başlığı altındaki 225'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda iki sanık üzerlerine atılı suçtan beraat etti. Ancak Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. Savcı, dosyayı temyize götürme nedeni olarak ise davaya konu olan eylemin ‘aleni’ bir yerde yapılmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararına, olayla ilgili yapılan keşfin bölgenin sakin olduğu bir tarihte yapılmasını gerekçe gösterdi. Savcı olayın temmuz ayında gerçekleştiğini ve o tarihte bölgenin sakin değil, daha kalabalık olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine dosya, görüşülmek üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Daireler arası iş bölümüne göre 'cinsel suçlar' kapsamındaki dosyaların görüşüldüğü 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrasında sanıklardan Burcu Başoğlu’nun mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı’ya tebligat gönderilmediği anlaşıldı. Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, başka bir hatanın daha yapıldığını fark etti. Bodrum’daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu’nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı belirlendi. Dosya duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye geri gönderildi.