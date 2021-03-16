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MUHTEŞEM BELGESEL SUFİ YOLU ÇEKİMLERİ İZNİK'TE YAPILDI

16 Mart 2021 Salı 11:10
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MUHTEŞEM BELGESEL SUFİ YOLU ÇEKİMLERİ İZNİK'TE YAPILDI

BURSA - İstanbul'dan başlayıp Konya'da biten Sufi Yolu'nun çekimleri İznik'te gerçekleşti.  Türkiye’nin günümüzde yaşayan ve tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sûfî, şâir, âlim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevî değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolu İstanbul’dan başlayarak Konya’ya kadar Doğa yürüyüşcülerine, bisiklet ve kültür severlere unutamayacakları bir macera sunan Sufi Yolunun İznik'e a ait belgesel çekimi İznik gölü, İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi'nin Ebedi İstirahatgah'ında ve İznik Lefke Kapı'da gerçekleşti. İznik'te yapılan çekimlere İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Kemal Candar ve İznik Apart Pansiyon Sahibi Ali Karaman destek vererek yardımcı oldu. Libya, Lübnan, Filistin ve Türkiye ortak projesi kapsamında, Abdulshakoor Al Akkad Yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve  Semazen Alper AKÇAY' ın sanat ve tasavvufla derinleşen hayat yolculuğunda  İstanbul' da başlayan Sufi Yolunun belgesel çekimleri Konya' da son bulacak. İznik'te çekimleri gerçekleştiren ekipler Bilecik İli Osmaneli ilçesine geçti.


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MUHTEŞEM BELGESEL SUFİ YOLU ÇEKİMLERİ İZNİKTE YAPILDI
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