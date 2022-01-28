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MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ 

28 Ocak 2022 Cuma 12:33
MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Birecik ilçesinde yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Türkiye `nin en genç Muhtarı Unvanına sahip Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet ŞAHİN ,Mahallesinde yaklaşık 50 engelliye yardım etmesinden dolayı Bugün Türkiye Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Birecik Şube Başkanı Abidin Kılıç Tarafından plaket ile ödüllerdi.

Plaket Töreni dernek binasında yapıldı Başkan Kılıç ,Muhtar Şahin `e Plaketini takdim ederek. engellilere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Muhtar Şahin ise Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Engelliler derneğinden almış olduğu plaketten dolayı teşekkür açıklaması yaptı .

Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin , Mahallemizde geldiğimiz günden itibaren her zaman engelli dostu olduk onları unutmadık her zaman yanlarında olduk Bugün ise Türkiye Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Birecik Şube Başkanı Sayın Abidin Kılıç Tarafından Engellilere vermiş olduğumuz desteklerinden dolayı Teşekkür Plaketi bizlere takdim ettiler. Bizde Başkan Kılıç ` a bize vermiş olduğu Plaketten dolayı teşekkür ediyoruz .her zaman engellilerin yanında olacağız dedi .

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MUHTAR MEHMET ŞAHİN `E TÜRKİYE TÜM ENGELLİ HAKLARI KORUMA DERNEĞİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
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