Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1130
ALTIN
456.875
DOLAR
7.6095
STERLİN
9.7672
EURO
8.8524
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli ürünlerden uzak tutun
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli...
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e...
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test...
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu; Türkiye’den Gölyazı’da listeye girdi
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, özel hastanede yoğun bakımda gördüğü tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.

25 Eylül 2020 Cuma 09:30
9 Okunma
Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül’de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkan Böcek’in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik seyri devam etmektedir. Klinik durumu stabil devam etmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Büyükşehir Belediye BaşkanıMuhittin BöcekTedaviCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı
Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı
Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı
Havalimanında kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi
Havalimanında kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi
Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı
Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı
Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında, Roma dönemi kitabeleri çıktı
Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında, Roma dönemi kitabeleri çıktı
Aracını satanlar konut alıyor
Aracını satanlar konut alıyor
Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Silivrili üreticilerin yüzünü yemek yarışması güldürdü
Silivrili üreticilerin yüzünü yemek yarışması güldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans