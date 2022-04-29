Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,13
ALTIN
912,14
DOLAR
14,83
STERLİN
18,61
EURO
15,67
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini ve teröristlerin kullandığı 81 mağara ile sığınağın ele geçirildiğini açıkladı.

29 Nisan 2022 Cuma 10:58
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonun 1'inci safhasını tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor. Bölgede arama- tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 EYP imha edilirken, teröristlerin kullandığı 81 mağara ve sığınak ele geçirildi. Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı. Ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit OperasyonuTerörTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli
Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli
Çiftçinin 'üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi
Çiftçinin 'üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Alzheimer hastası kadın kayboldu
Alzheimer hastası kadın kayboldu
İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma