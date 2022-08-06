Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alacak
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu açıklandı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:31
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’in (27), Manisa’nın Akhisar ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Kaan Peker ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Erhan Ergin (46) ile annesi Gülşah ve kız kardeşi Fatma Ergin gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTSKPençeKilit OperasyonuTerörOperasyonPiyade Uzman ÇavuşŞehitReşat ErginManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semih Sergen hayatını kaybetti
Semih Sergen hayatını kaybetti
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması
Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Prof. Dr. Orta: Yer altı su kaynakları hızla tükeniyor
Prof. Dr. Orta: Yer altı su kaynakları hızla tükeniyor
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Temizleme-2' operasyonu: 5 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Temizleme-2' operasyonu: 5 gözaltı
Yılın en etkileyici meteor yağmuru
Yılın en etkileyici meteor yağmuru
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Narko Terör' operasyonu başlatıldı 
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Narko Terör' operasyonu başlatıldı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول