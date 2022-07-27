Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.540,95
ALTIN
991,72
DOLAR
17,91
STERLİN
21,66
EURO
18,24
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:52
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTSKPENÇE HAREKATIAskerErŞehitCüneyt Taşyorek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi
Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankara'ya uğurlandı
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankara'ya uğurlandı
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı
Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü
Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü
ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu
ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول