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MSB, Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Rasulayn'da Mehmetçiğin bölgede yaşayan yaşlı kadının elini öperken çekilen fotoğrafını, "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notu ile paylaştı.

MSB, Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Rasulayn'da Mehmetçiğin bölgede yaşayan yaşlı kadının elini öperken çekilen fotoğrafını, "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notu ile paylaştı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:08
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MSB, Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

ANKARA - Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile birlikte terörden arındırılan Rasulayn'da, bir yandan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan ise bölge halkının başta gıda olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalar sırasında görevli askerin bölgede yaşayan yaşlı bir kadının elini öperken çekilen fotoğrafını, Twitter hesabından paylaştı. 11 Kasım 2019 tarihinde Rasulayn'da çekilen ve "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notu ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTerörden Arındırılan Rasulayn
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