Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,970.21
ALTIN
767.62
DOLAR
13.20
STERLİN
17.88
EURO
14.96
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel...
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Motosiklet çaldı, motokuryeyi bıçakladı, kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı 

İZMİR’in Buca ilçesinde yemek siparişi verilen iş yerinin önündeki motosikleti çalan şüpheli, bir başka motosikletle kendisini takip eden kuryeyi bıçakla yaraladı. Ardından kaçmaya devam eden motosiklet hırsızı, bu kez kendisini takip eden iş yeri sahibinin otomobiliyle çarpıştı. Kazada savrulan motosikletin çarptığı bir evin duvarı yıkılırken, hırsızlık şüphelisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, iş yeri sahibi ile bıçaklanan kurye ise yaralandı.

04 Ocak 2022 Salı 09:39
9 Okunma
Motosiklet çaldı, motokuryeyi bıçakladı, kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı 

Olay, saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.B. (17), 203/30 sokak üzerinde hazır yemek siparişi verilen işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı. M.B.’nin motosikleti çaldığını gören işletme sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı otomobil ile iş yerinde motokurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosikletle, hırsızlık şüphelisi M.B.’yi takip etmeye başladı. Film sahnesinde benzerine rastlanabilecek takip sırasında hırsızlık şüphelisini yakalayan Hamdullah K. ile M.B. arasında arbede yaşandı. Bu sırada, M.B. yanında taşıdığı bıçakla motokuryeyi ayağından yaraladı.

KURYEYİ BIÇAKLADI KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Motokurye Hamdullah K., acı içinde yerde kıvranırken, motosiklete binen M.B., kaçmaya devam etti. Bu sırada otomobille takibi sürdüren işyeri sahibi Fatih Y., önünde manevra yaparak kaçmaya çalışan M.B.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarken, savrulan motositletin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Bu sırada evde bulunan İrfan Onat ve 5 yaşındaki oğlu şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.B., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne daha sonra da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan M.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonra otomobilin camını kırarak çıkan işletme sahibi Fatih Y. ve bıçaklanan kurye Hamdullah K. ise hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

'BOMBA PATLADI SANDIK'

Bu arada kaza sırasında savrulan motosikletin çarpması sonucu duvarı yıkılan evin sahibi İrfan Onat, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Olayı anlatırken bomba patladığını zannettiğini ifade eden Onat, "Akşam işten eve geldim, koltuğa uzanmıştım. Çocuğum da karşı koltukta telefonla oynuyordu. O sırada bir gürültü geldi, ben bomba patladı sandım. Çocuğumun fırladığını gördüm, kafamın yanına tuğla parçaları geldi. Ben o esnada çocuğumu yerden kaldırdım. Baktım herhangi bir şey olmayınca delikten dışarıya çıktım. Bir baktım motosiklet var, yerde takla atan bir araç var. Aracın içerisindeki camı kırarak olay yerinden kaçtı. Mahalleli sokağa döküldü, polisler geldi." dedi. 

Olayda yaşamını yitiren hırsızlık şüphelisi M.B.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar, Fatih Y. ve Hamdullah K.’nın ise tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüleceği bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletMotokuryeHırsızKazaİzmirBuca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü 
Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü 
Beyaz Cennet Uludağ'da yılbaşında 85 bin kişi ağırlandı
Beyaz Cennet Uludağ'da yılbaşında 85 bin kişi ağırlandı
Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
FETÖ 'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu
FETÖ 'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi
Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi
Kayıp avcı her yerde aranıyor
Kayıp avcı her yerde aranıyor
Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı
Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma