Motosiklet demir bariyere çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 269/16 Sokak'tan Ankara Caddesi'ne giden Sezgin A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezgin A. ile arkasındaki Murat Muharrem Dursun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde başını demir bariyere çarptığı tespit edilen Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan sürücü Sezgin A., ayakta tedavisinin ardından gözaltına alındı. Dursun'un cesedi, savcının incelemesi sonrasında cenaze aracına alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.