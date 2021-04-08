MODEF 43. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Mobilyasının vitrine çıktığı Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, 43. Kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 5-10 Nisan tarihlerinde misafirlerine ağırlayacak fuara bu yıl 20 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Pandemi tedbirlerinin üst düzey olduğu fuara girişler HES kodu ile yapılırken, mobilyada yeni model ve tasarımlar bu fuarda görücüyle buluşuyor. İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF, bugün 14.00’da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yüzlerce firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuar, pandemi kurallar çerçevesinde alınan yoğun tedbirlerle gerçekleştiriliyor. Fuar açılışına İnegöl ve Bursa protokolünün ilgisi de yoğun oldu. 43. MODEF’in açılış töreni, alınan tedbirler kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ törenin açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra sırasıyla; Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Bursa Valisi Yakup Canbolat kürsüye çıkarak İnegöl, MODEF ve İnegöl Mobilyasına ilişkin konuşmalar yaptılar. Mobilya sektörünün sorunlarının da dile getirildiği konuşmalarda, İnegöl’ün üretim gücüne vurgu yapıldı.

DİKKATLİ OLMALIYIZ!. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir dönem içerisinde olunduğuna dikkat çekerek; Bugün İnegöl’ümüzde 43’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz mobilya fuarımızı hep birlikte açıyoruz. Bundan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Salgın döneminde yapıyoruz, son derece dikkatli olmamız gereken bir durumda olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ancak bu süreçte ikinci fuarımız ve dolayısıyla bir tecrübe ve deneyime sahibiz. Kişilerin de kendi önlemlerini almasıyla sağlıklı ve bereketli bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum dedi.

MOBİLYACILARA TEŞEKKÜR. İnegöl’ün köklü bir geçmişe sahip olduğuna da vurgu yapan Taban, mobilyanın tarihine de değinerek şöyle devam etti: 5 bin yıllık bir tarihi var. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. 1500’lü yıllarda da Osmanlı donanmalarına kereste ve kürek imalatıyla bu süreci başlatmış. Ağacı işleyerek sanata dönüştürmeyi başarmış. Bugün yaklaşık son 100 yılı ele aldığımızda gelişimini sürdürmüş ve bugün hem ülkemize hem şehrimize katma değer üretmeye devam etmiş mobilyacılarımız. Ben bundan dolayı koca yürekli mobilyacılarımıza, STK’larımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.

İNEGÖL, PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETMEYE DEVAM ETTİ

İstihdam dostu bir sektör. üretime ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde bile üretmeye devam eden bir sektör var. Alkışlanmayı gerçekten hak ediyor. Bazı sorunlar ve eksiklerden bahsedildi. Bizler de bu noktada eksiklerin giderilmesi noktasında ön almak istiyoruz. Hükümetimizin de bu konuda özellikle tüm dünyada bozulan tedarik zincirinin onarılmasıyla ilgili hamleleri ve çalışmaları var. Allah’ın izniyle mobilya sektörümüz daha güçlü bir hale gelecek. Fuarımızı şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

STANTLAR GEZİLİP MOBİLYALAR İNCELENDİ

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı. Ardından protokol üyeleri firmaları ziyaret ederek mobilyada modayı belirleyen ürünleri inceledi. Firmaların özenle hazırladığı ve ilk kez bu fuarda görücüye çıkan birbirinden şık modeller, büyük ilgi gördü.