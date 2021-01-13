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Misafirliklerini fidanla ölümsüzleştirdiler

Dünyanın 65 farklı ülkesinden gelen öğrenciler misafirliklerini fidanla ölümsüzleştirdiler

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:14
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Misafirliklerini fidanla ölümsüzleştirdiler

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın 65 farklı ülkesinden gelen öğrencileri için fidan dikti. Bu yıl ilk kez eğitim görmek için Bursa’ya gelen öğrenciler, kendi elleri ile ülkelerini temsilen fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

BUÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) bünyesinde Türkçe eğitimlerine devam eden misafir öğrenciler, ülkelerini temsilen fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Âdem Doğangün, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyenler ve personel de katıldı.

KILAVUZ: BU FİDANLAR ÜLKELER ARASINDAKİ DOSTLUK DUYGULARINI PEKİŞTİRECEK.

Öğrencilerin fidan dikme etkinliğine eşlik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dünyanın farklı ülkelerinden Türkçe öğrenmek ve lisans eğitimi almak için Bursa’ya gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Misafir öğrencileri, diğer öğrencilerden ayırmadıklarını ve en iyi şekilde eğitim vermeye gayret gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak misafir öğrencilerimize de kendi evladımız gibi davranıyoruz. Onlar sadece öğrenci değil, geleceğin gönüllü kültür elçileri olacak. Burada çok iyi şekilde Türkçe öğreniyorlar, eğitimlerini de Türkçe yapıyorlar. Okulları bittikten sonra ülkelerine dönecekler ve bizleri en iyi şekilde oralarda tanıtacaklar. Bugün yapılan fidan dikme etkinliğini de bu açıdan oldukça kıymetli buluyorum. Öğrencilerimiz yıllar sonra üniversitemizde kendilerini ve ülkelerini temsil eden ağaçların var olduğunu bilecekler. Bu fidanların ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağını ve ülkeler arası kardeşlik duygularını pekiştireceğine inanıyorum” diye konuştu.

HER FİDAN FARKLI BİR ÜLKEYİ TEMSİL EDİYOR.

Programı organize eden ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız ise bu yıl ilk kez Türkiye’ye gelen öğrenciler için özel bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti. 65 farklı ülkeden Bursa Uludağ Üniversitesi’ne gelen öğrencilerle birlikte erguvan ağacı diktiklerini belirten Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız; “Fidanlarımızın her biri öğrencilerimizin geldiği ülkeleri temsil ediyor. Onlar büyüdükçe aramızdaki dostluklar da büyüyecek. Belki öğrencilerimiz yıllar sonra ülkemize geldiklerinde burayı ziyaret etmek isteyecek veya onların çocukları bu ağaçları görmek isteyecektir. Etkinliğimize destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a, üniversite yöneticilerimize, akademisyenlerimize, personelimize, kıymetli öğrencilerimize ve etkinliğimize fidan desteği sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fidan dikme töreninin sonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Önce Vatan Gazetesi

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