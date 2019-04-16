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Minik Melisa’nın boğulduğu çukur için önlem alınmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün 3 yaşındaki Melisa Çatalbaş'ın düşüp yaşamını yitirdiği hayvan pazarındaki çukur için önlem alınmadığı görüldü.

Minik Melisa’nın boğulduğu çukur için önlem alınmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün 3 yaşındaki Melisa Çatalbaş'ın düşüp yaşamını yitirdiği hayvan pazarındaki çukur için önlem alınmadığı görüldü.

16 Nisan 2019 Salı 12:48
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Minik Melisa’nın boğulduğu çukur için önlem alınmadı

ŞANLIURFA - Olay dün akşam saatlerinde Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarının kurulduğu bölgede oyun oynayan Melisa Çatalbaş, son günlerdeki yağışlar nedeniyle yaşanan çökme sonucu oluşan içi su dolu, 80 santim derinliğindeki çukura düştü. Küçük Melisa eve dönmeyince, aile aramaya çıktı. Hayvan pazarına giden aile fertleri, Melisa'yı çukurda bulup, çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Melisa Çatalbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük Melisa'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bugün Melisa'nın düştüğü çukurun çevresinde önlem alınmadığı görüldü. Belediye ekiplerinin çukurdaki suyu tahliye ettikten sonra dolgu ile kapatacağı bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından ailesi tarafından teslim alınan Melisa Çatalbaş'ın cenazesi Tüverek Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Melisa Çatalbaşçukurönlem
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