MİMAR VE MÜHENDİSLERDENVEKİL KILIÇ’A “YASA” TEŞEKKÜRÜ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, geçtiğimiz günlerde Mimar ve Mühendisler Grubu(MMG) Bursa ŞubesiBaşkanı Kasım Şükrü Karabulut ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan ve Vekil Kılıç’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen MMG Bursa Şubesi Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, Sayın Milletvekilimizin de desteği ile, bizler için çok önemli olan, ‘Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu ve Meclis oylaması sonucu kanunlaşmıştı. Bu vesile ile Sayın Vekilimize bir kez daha teşekkür ediyoruz dedi. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi’nin taleplerini dinleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un hayırlı olmasını diliyorum. Bazı vekil arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz kanun teklifimiz TBMM’de kabul edildi. Kanun ile mesleki anlamda önemli düzenlemeler getirildi diye konuştu.

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, şöyle konuştu : Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın biz büyük ve güçlü ülkeyiz” diyen Vekil Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü; Siz mimarlarımız ve mühendislerimiz çalıştığı, ürettiği sürece gelecek hiçbir saldırı bizi yıkamaz. Kazanımlarımıza saldırılar oluyor ve olmaya da devam edecek. Biz güçlü bir ülkeyiz, yapılan algı yönetimleriyle şanlı tarihimizi kirletmeye kimsenin gücü yetmez. Kimse karamsarlığa kapılmasın, mimarlarımızla, mühendislerimizle ve işçilerimizle Allah’ın izniyle tüm bu oyunların üstesinden geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz dedi. Vekil Kılıç’ın MMG Bursa Şubesi’ni ziyaretinde mimar ve mühendislerin çalışma alanları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.