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Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parkları, 2021'de 51 milyon 756 bin 443 kişi ziyaret etti.

22 Ocak 2022 Cumartesi 11:27
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Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı

Türkiye'de DKMP Genel Müdürlüğü'nce korunan 46 milli park, 260 tabiat parkı, 114 tabiat anıtı, 31 tabiat alanı bulunuyor. Pandeminin de etkisiyle doğa ve açık alan aktivitelerini daha fazla tercih edenler, DKMP Genel Müdürlüğü’nün korunan alanlara yaptığı tesislerden de yararlanarak tatil yapabiliyor. Koruma altındaki alanlar, yılın her mevsiminde ziyaretçilere doğal güzellik sunuyor. Doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler, bazı bölgelerde yaban hayvanlarını da gözleme imkanı buluyor. Doğa harikası alanlar, kışın da beyaz kar örtüsünün güzelliğiyle ilgi görüyor. 

DKMP Genel Müdürlüğü'nce korunan alanlara 2021 yılında ziyaretçi akını yaşandı. Korunan alanlara yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısı, 2021 yılında 51 milyon 756 bin 443 kişi oldu. Bu süreçte en çok ziyaret edilen korunan alanlar arasında Marmaris Milli Parkı 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçi ile başı çekerken, 6 milyon 123 bin 605 ziyaretçi ile Ormanya Tabiat Parkı ve 4 milyon 318 bin 418 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıDoğaParkMilli Parklar
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