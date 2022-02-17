MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ RESMEN KURULDU 

Siyasetin sevilen ismi Mehmet İmrek partisini kurduğunu resmen açıkladı

Kurduğu partinin adını Milli Dayanışma Partisi olarak açıklayan İmrek, makam için gelmiyoruz ülkeye ve vatana hizmet için yaşanabilir daha adil daha düzenli bir yaşam için güçlü kadromuzla çıktık ve imrenilen bir parti olacak dedi

Bu yoldaki hedefimiz adil bir düzen için mevki makam gözetmeden adil bir siyaset anlayışıyla güçlü kadromuzla yöneteceğiz





ÜLKE VE VATANA HİZMET

Hedefimiz bizden sonra gelen nesile yaşanır bir ülke için bu yola baş koymuş güçlü kadromuzla geliyoruz bizim makam mevki koltuk gibi anlayışımız yok bizim tek hedefimiz ülkeye ve vatana hizmet için bu kutlu yola çıktıklarını Önce Vatan Gazetesi muhabiri Nihat İlikcioğlu'na ve kamuoyuna açıklamasını yaptı

Kurucular Kurulu Genel

Başkan Yardımcısı

YUSUF KAYA

Haber:

Nihat İlikcioğlu

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