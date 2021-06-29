Milletvekilli Ahmet Kılıç'tan gençlere "Meslek Liselerini Tercih Edin" Çağrısı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki günlerde lise tercihlerini yapacak öğrencilere ve ailelerine seslenirken, “Lise tercihi yapacak genç kardeşlerimizi ve onların kıymetli velilerini, gençlerimize farklı kariyer ve iş imkanları sunan meslek liselerini değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, mesleki eğitimde ‘eğitim-üretim-istihdam’ birlikteliğini güçlendirmek amacıyla çok önemli adımlar atıldığını, atılan her adımın sahaya olumlu şekilde yansıdığını ve meslek liselerinde önemli bir dönüşümün yaşanmaya başladığını ifade ede Vekil Kılıç, “Bu çalışmalar, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda, ‘istihdam’ öncelikli olarak yeniden yapılandırılan mesleki eğitimin özünü teşkil eden ‘uygulamalı eğitim’ için de önem arz etmekte. Fabrikaya dönüşen okullarımızda, üreterek öğrenen öğrencilerimiz. ülkemizin kalkınma yolculuğunda yarınlarımıza güvenle bakmamızı da sağlıyorlar şeklinde konuştu. Vekil Kılıç, Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘yerli ve millî savunma sanayinin geliştirilmesi’ hedefi doğrultusunda önemli ve büyük bir atılım sürecinin içindedir. Bu yolculukta; gençlerimizin de, küresel dönüşüm içinde olan dünyamız gerçeklerine ve önceliklerine paralel mesleklere yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Mesleki Eğitimin, bu dönüşüm ihtiyaçlara uygun şekilde yapılandırıldığını görmek son derece memnuniyet verici” dedi.

BURSA ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZI. Bursa’nın her sektörden sahip olduğu çok çeşitli sanayi kompleksleriyle ülkemizin sanayi üretiminde ön sıralarda yer aldığını dile getiren Vekil Kılıç, sahip olduğu büyük üretim gücü ve potansiyeli ile Bursa’nın ülkemizin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Bursa genelinde, 86 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 Mesleki Eğitim Merkezi, 2 Spor Lisesi ve 1 Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere toplam 96 meslek lisesinde, 50 ayrı alanda 112 dalda, 2094 derslikte mesleki eğitim verildiğini dile getiren Vekil Kılıç, sözlerini “Son üç yılda 9. Sınıflarda mesleki eğitime devam eden öğrenci sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 2018-2019 13 bin 667 öğrenci mesleki eğitime adım atarken bu sayı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 20 bin 551’e yükselmiştir. Lise tercihi yapacak genç kardeşlerimizi ve onların kıymetli velilerini gençlerimize farklı kariyer ve iş imkanları sunan meslek liselerini değerlendirmeye davet ediyorum” diyerek tamamladı. 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ HATIRLATMASI.

Basın toplantısındaki konuşmasında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlere de değinen Vekil Kılıç, “Bundan 3 yıl önce milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na teveccüh göstererek emaneti teslim etti. 24 Haziran seçimleri birkaç yönüyle son derece önemlidir. 24 Haziran seçimleri, Milletimizin öz evladı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yine milletin kendisi tarafından göreve getirilmesi, kendisine duyulan güvenin yeniden teyit edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca ülkemizin uzun yıllara sâri demokrasi mücadelesinde sık sık yönetim krizlerine, iktidar belirsizliklerine ve hızlı hizmet üretmeye mani olan eski sistemin tamamen değiştiğinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletimizce benimsendiğinin göstergesi yine bu seçim olmuştur. 24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bir araya gelen Cumhur İttifakının milletimizce tasdiklenmesi demektir. 24 Haziran seçimleri aziz milletimizin, bu cennet vatana sayılmayacak kadar çok hizmet getiren AK Parti’mizin hizmetlerinin devamı yönünde iradesini ortaya koyduğu gündür dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç’ın TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Basın toplantımıza gösterdiğiniz alaka için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan 3 yıl önce milletimiz Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na teveccüh göstererek emaneti teslim etti. 24 Haziran seçimleri, Milletimizin öz evladı olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın, yine milletin kendisi tarafından göreve getirilmesi, kendisine duyulan güvenin yeniden teyit edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca ülkemizin uzun yıllara sâri demokrasi mücadelesinde sık sık yönetim krizlerine, iktidar belirsizliklerine ve hızlı hizmet üretmeye mani olan eski sistemin tamamen değiştiğinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletimizce benimsendiğinin göstergesi yine bu seçim olmuştur.24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bir araya gelen Cumhur İttifakının milletimizce tasdiklenmesi demektir. 24 Haziran seçimleri aziz milletimizin, bu cennet vatana sayılmayacak kadar çok hizmet getiren AK Parti’mizin hizmetlerinin devamı yönünde iradesini ortaya koyduğu gündür. Bu vesile ile bizleri kendisine hizmet etme şerefine layık gören Aziz Milletimize ve kıymetli seçmenlerime bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları,

Pandeminin etkisinin azalmasıyla her alanda yükselişe geçeceğimiz bu güzel günlerin arefesinde ülkemizin geleceğini ilgilendiren son derece önemli gördüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Bursa’mız her sektörden sahip olduğu çok çeşitli sanayi kompleksleriyle ülkemizin sanayi üretiminde ön sıralardadır. Bursa’da tekstil, otomotiv, makine-metal imalatı, tarıma dayalı sanayi ve gıda, mobilya gibi sektörler ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında Bursa, raylı sistemler, havacılık, savunma sanayii gibi yükselen sektörleri ile de yüksek teknolojili ürünler üretmeye devam etmektedir. Sahip olduğu bu büyük üretim gücü ve potansiyeli ile Bursa ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Şehrimizde ziyaret ettiğimiz sanayi tesislerinde dikkatimizi çeken en önemli husus ise, nitelikli iş gücünün ne kadar değerli olduğudur. Bildiğiniz gibi liselere giriş sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Gençlerimiz önümüzdeki günlerde liseler için tercihlerde bulunacaklar. Şehrimizin ve ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan mesleki eğitime dikkat çekmek istiyorum. 1990’lı yıllarda alınan siyasi kararlarla, İmam-Hatip Liselerinin önünü kesmek için katsayı uygulaması getirilmiş ve İHL yanında bütün meslek liseleri de bu uygulamadan olumsuz etkilenmişti. İHL veya meslek liselerine devam eden gençlerimiz alanları dışında bir tercih yapmak istediklerinde, diğer liselere devam eden akranlarıyla aralarında ciddi puan farkları oluşmakta, geriden geldikleri bu yarışta eşit şartlara sahip olamayan meslek lisesi mezunları ve İHL mezunları büyük mağduriyetler yaşamaktaydı. Bu sebeple Türkiye’de mesleki eğitim neredeyse bitme noktasına gelmiş bu okullar öğrenci bulmakta zorlanır hale gelmişlerdi. AK Partimizin en önemli icraatlarından biri mesleki eğitimin önüne konan bu engellerin kaldırılması için sergilediği güçlü irade olmuştur. Katsayı uygulamasının kaldırılmasının ardından meslek liselerinden ve İHL liselerinden mezun olan gençlerimizin diğer liselerden mezun olan akranlarıyla eşit şartlarda üniversite sınavlarına girmeleri temin edilmiş oldu.

Özellikle içinde bulunduğumuz ve zor zamanlarını geride bıraktığımız salgın döneminde kendi kendimize yetebilmenin, üretmenin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Ülkelerin maske temini için karşı karşıya geldiği bu süreçte ülkemiz başarılı bir sınav verdi ve üreten Türkiye’nin aydınlık yüzü olan meslek liselerimiz bunda önemli pay sahibi oldular.

Son yıllarda Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, mesleki eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" birlikteliğini güçlendirmek amacıyla çok önemli adımlar atıldı. Atılan her adımın sahaya olumlu şekilde yansıdığını ve bu çerçevede, meslek liselerinde önemli bir dönüşümün yaşanmaya başladığını ifade edebiliriz. Bu çalışmalar, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda, “istihdam” öncelikli olarak yeniden yapılandırılan mesleki eğitimin özünü teşkil eden “uygulamalı eğitim” için de önem arz etmekte. Fabrikaya dönüşen okullarımızda, üreterek öğrenen öğrencilerimiz; ülkemizin kalkınma yolculuğunda yarınlarımıza güvenle bakmamızı da sağlıyorlar. Yapılan her çalışma sayısal verilere de yansımakta; okullarımızdaki üretim ve hizmet çalışmalarıyla ülkemiz genelinde elde edilen gelir, 3 yılda 3’e katlandı. Mesleki eğitim için model şehirlerimizden olan Bursa’da 2018’de 6.3 milyon TL olan üretim gelirleri; 2020 yılında 19.8 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, “yerli ve millî savunma sanayinin geliştirilmesi” hedefi doğrultusunda önemli ve büyük bir atılım sürecinin içindedir. Bu yolculukta; gençlerimizin de, küresel dönüşüm içinde olan dünyamız gerçeklerine ve önceliklerine paralel mesleklere yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Mesleki Eğitimin, bu dönüşüm ihtiyaçlara uygun şekilde yapılandırıldığını görmek; son derece memnuniyet verici. Mikro mekanik, Elektrikli Araçlar, Savunma Sanayine dönük dallar ile tanışan meslek liselerimiz ve öğrencilerimiz; bu alanlara, binde bir’lerden başlayan dereceler ile yerleşmektedirler. Nitelikli üretimin temelini oluşturan Arge çalışmaları da; Türkiye’de 44 okulda farklı alanlar önceliklendirilerek kurulan ve tamamen “hayallerin gerçeğe dönüşmesi” odağında yapılandırılan Arge Merkezleri bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. Bursa özelinde Mobilya, Makine, Motorlu Araçlar ve Tarım alanları önceliklendirilerek bu statüye sahip olan 4 okulumuz için 1 yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırım yapılmış ve meyveleri alınmaya başlanmıştır.

Bursada genelinde mesleki eğitime bağlı okullara bakacak olursak. 86 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 Mesleki Eğitim Merkezi, 2 Spor Lisesi ve 1 Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere toplam 96 meslek lisemizde, 50 ayrı alanda 112 dalda, 2094 derslikte mesleki eğitim verilmektedir.

Son üç yılda 9. Sınıflarda mesleki eğitime devam eden öğrenci sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 2018-2019 13 bin 667 öğrenci mesleki eğitime adım atarken bu sayı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 20 bin 551’e yükselmiştir. Bursa’mızda alanında ihtisaslaşmış birçok meslek lisesi bulunmaktadır. Açılan yeni dallarla çağın gerekliliklerine ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler hız kazanmıştır. Bunlara en güzel örnek olarak Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda bir ilk olan "Elektrikli Araçlar Dalı", Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine Teknolojisi Alanı'nda yine alanında bir ilk olan " Mikromekanik Dalı" sayılabilir. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ARGE merkezi okullarımızdandır.

İnegöl - Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Mobilya alanında ihtisaslaşmış tematik okul olarak Türkiye’de alanında tektir. Lise tercihi yapacak genç kardeşlerimizi ve onların kıymetli velilerini gençlerimize farklı kariyer ve iş imkanları sunan meslek liselerini değerlendirmeye davet ediyorum. Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum.