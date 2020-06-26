Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Milletin geleceğini yıktılar'
'Milletin geleceğini yıktılar'
30 yıllık hasret sona erdi
30 yıllık hasret sona erdi
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi...
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Milletin geleceğini yıktılar'

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koronavirüse yakalanan Hacı Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler, 300 hane köy karantina altında. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

26 Haziran 2020 Cuma 09:17
0 Okunma
'Milletin geleceğini yıktılar'

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Göl'ün hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı. Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli koronavirüs testinden geçirildi. Çok sayıda kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriPınarbaşıNişanDüğünKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir
Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir
Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildi
Gençlik merkezinde üretilen siperlikler, engelli çocuklara hediye edildi
Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
Derya’yı arama çalışmalarında 4'üncü gün
Derya’yı arama çalışmalarında 4'üncü gün
Ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar bulundu
Ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar bulundu
Donald Trump'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi
Donald Trump'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi
Yaşlıları FETÖ yalanı ile dolandıran zanlıya suçüstü
Yaşlıları FETÖ yalanı ile dolandıran zanlıya suçüstü
Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu
Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı