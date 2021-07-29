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Milas'ta alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı 

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otlin bahçesine kadar dayandı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 18:02
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Milas'ta alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı 

Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasOrmanYangınOtel
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