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Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

14 Nisan 2022 Perşembe 14:53
Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri yeniden başladı ve 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi. Turizm firması işletmecisi Ali Jale, "Bizi çok sıcak karşıladılar. 154 kişi Ayvalık'a geldi, bu başlangıç. Üzerine koyarak devam edecektir" dedi.

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçelerindeki deniz hudut kapıları, koronavirüs salgını nedeniyle 4 Mart 2020'de karşılıklı kapatıldı. 25 ay sonra feribot seferleri başlatılırken, ilk turist kafilesi de bugün geldi. Ayvalık Hudut Kapısı'ndan giriş yapan 154 kişilik kafile, karanfillerle karşılandı.

'ÖZLEMLER KARŞILIKLI'

Turizm firması işletmecisi Ali Jale, ilk olarak salı günü 35 kişilik kafilenin Ayvalık'tan Midilli'ye gittiğini hatırlatarak, "Bizi çok sıcak karşıladılar. Özlemler karşılıklı. Bugün 154 kişi, Ayvalık'a geldi. Bu bir başlangıç. Üzerine koyarak devam edecektir çünkü uzun yıllardır bu sektördeyiz. Potansiyelin nereye gidebileceğini biliyoruz, hayırlısı olsun. Bunun dışında da ekonomik anlamda Ayvalık esnafının, halkının büyük beklentisi vardı. Esnafa ve halka da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AYRILIK OLMASI BİZİ ÜZER'

Midilli'den Ayvalık'a gelen Yunanistanlı Dina Orfanu da "Çok büyük bir sevinç içindeyiz. Buradaki çarşıyı özledik, dostlarımızı özledik. Ayvalık'ı özledik. Bu başlayan programın kesilmesini istemiyoruz, bizi üzer. Tekrar eskisi gibi bir ayrılık olması bizi üzer. Her şeyden öte tarih birlikteliğimiz var. Bundan sonraki programımda da ayda en az 2-3 sefer gelmeyi düşünüyorum. Davetli olduğumuz festivallere, programlara da gelmeyi ve katılmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki bizim sizi sevdiğimiz gibi siz de bizi seviyorsunuz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MidilliAyvalıkTurist
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