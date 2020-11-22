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MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü

ADANA'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis üyesi İsmet Akyol (60) hayatını kaybetti.

22 Kasım 2020 Pazar 08:44
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MHP'li Feke Meclis Üyesi İsmet Akyol uçurumdan yuvarlanarak öldü

Olay, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi Katranlık mevkiinde meydana geldi. Feke Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi İsmet Akyol (60) kışlık odun yapmak için evinden çıkarak Katranlık mevkiine ağaç kesmeye gitti. Ailesinin uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine ormanlık alana giden yakınları, Akyol'un hareketsiz halde yattığını gördü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık grevlilerince yapılan incelemede Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Akyol'un dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirlendi. Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akyol, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yarın Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

DHA

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MHPAdanaMeclisüyeİsmet AkyolVefat
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