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Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü

KONYA'da, karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:14
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Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde ve Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz'' dedi. 

Karapınar'daki Meyil Obruk Gölü son günlerde görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Oluşan pembe renk ise ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Fetullah Arık, Meyil Obruğu'nun yaklaşık 1 kilometreden fazla bir çapa sahip olduğunu belirtti. Arık, şunları söyledi:

"Meyil Obruğu, Karapınar'ın kuzeyinde eski oluşan obruklardan bir tanesidir. Bölgede yüzeyi en geniş olan obruklardandır. 1 kilometreden fazla çapa sahip sulu obruktur. Meyil obruğunun uzun ekseni 1 kilometre, kısa ekseni 900 metre civarındadır. Uzun süredir orada yeraltı suyu görülebiliyor. Geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda oluştuğu için bölgede şu anda oluşan obruklara göre yüksek bir seviyede bulunmakta."

'İÇİNDEKİ BAKTERİLER NEDENİYLE BU RENGİ ALIYOR'

Obrukta oluşan pembe rengin içerisindeki bakteriler nedeniyle oluştuğunu belirten Arık, "Meyil Obruğu yöredeki diğer göller gibi içerisinde bulunan suyun niteliklerine baktığınız zaman biraz tuzlu su niteliğinde ve içinde çok fazla canlı yaşamıyor. Burada özellikle tuzlu ortamlarda yaşayabilen bakterilerin yaygınlığını biliyoruz. Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaMeyil Obruk Gölü
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