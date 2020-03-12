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Mersin’de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

Mersin’de deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler sonrasında yapılan analizler sonucunda 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL edari para cezası kesildi.

12 Mart 2020 Perşembe 13:44
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Mersin’de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

MERSİN - Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulayan büyükşehir belediyesi, gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini gerçekleştiriyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor.

Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuara gönderiliyor.  2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kendi sorumluluk sahası dışında denizi kirleten herhangi bir gemi veya karasal bir kirlilik ile karşılaşmaları durumunda, bu görüntüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletiyor ve işlem yapmaları sağlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinDeniz KirliliğiCeza
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