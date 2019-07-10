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Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi

Mersin sahillerinde tatilcilerle düzenlenen voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu, finale kalan ilk 3 kişiye ödül verildi.

Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi

Mersin sahillerinde tatilcilerle düzenlenen voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu, finale kalan ilk 3 kişiye ödül verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
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Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi

MERSİN - Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. ile Mersin Kent Konseyi, kentin birbirinden güzel plajlarının tadını çıkarmaya gelen tatilciler için farklı bir etkinliğe imza attı. Kocahasanlı, Ayaş, Kızkalesi, Yemişkumu ve Susanoğlu plajlarında yerli ve yabancı turistlerin katıldığı Voleybol Turnuvası’yla tatilciler hem eğlendi, hem de plajın keyfini çıkardı. 5 farklı noktada eş zamanlı başlayan ve iki gün süren turnuvaya tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Turnuvada, profesyonel voleybol oyuncularının yanı sıra amatör olarak voleybola ilgisi olan pek çok kişi de bir araya geldi.

Susanoğlu plajındaki turnuvada, profesyonel voleybol oyuncusu Ramiz Giray, kardeşi Ediz Giray ve yeğeni Arda Giray, başarılı bir oyun sergileyerek finale kaldı. Ramiz Giray, "Dünyanın en çok sevilen sporlarından biri olan plaj voleybolunun Mersin sahillerinde yapılmasını yıllardır istiyordum. 5 senedir bir eksiklik vardı. O eksiklik bu sene giderildi ve umarım önümüzdeki senelerde de bu etkinlikler devam eder" dedi.

Katılımcılardan Elanur Yıldırım ise keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Biz Elazığ’dan geldik. Burayı çok beğendik. Babam da iyi bir voleybolcudur, onunla geldik. Katılım çok fazla" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mersin SahilleriTatilcilerVoleybol Turnuvası
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