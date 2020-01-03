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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, binlerce vatandaş, Toroslar’dan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, binlerce vatandaş, Toroslar’dan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

03 Ocak 2020 Cuma 14:30
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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' iki ayrı noktada kutlandı. Resmi tören, yer yıl olduğu gibi bu yıl da sabah saat 09.00'da tren garında başladı. Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Zafer Yürüyüşü’ için vatandaşlar, Toroslar Anıt Kavşağı'nda toplanarak, yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe, Başkan Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen gazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar buradan Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü Vali Ali İhsan Su, Tuğamiral Önder Kireçtepe ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol Kültür Merkezi'ne geçti. Burada yapılan konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği mini konser verdi. Konserin ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi temsili kurtuluş gösterisi yaptı. Gösteriler, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mersinin Düşman Işgalinden Kurtuluşu
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