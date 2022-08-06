Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alacak
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında

MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:17
Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Devam eden çalışmalarda 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp hafif yaralandı. Havanın kararmasıyla dün helikopterlerle çalışmalara ara verildi, karadan müdahale ise sürdü. Ekipler, dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi durduruldu. Karadan da ekipler, alevlere müdahaleyi gece boyunca sürdürdü. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 4'üncü günde büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinOrmanYangınİtfaiyeUçakHelikopterSöndürmeSoğutmaTarsusToroslar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semih Sergen hayatını kaybetti
Semih Sergen hayatını kaybetti
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması
Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Prof. Dr. Orta: Yer altı su kaynakları hızla tükeniyor
Prof. Dr. Orta: Yer altı su kaynakları hızla tükeniyor
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Temizleme-2' operasyonu: 5 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Temizleme-2' operasyonu: 5 gözaltı
Yılın en etkileyici meteor yağmuru
Yılın en etkileyici meteor yağmuru

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول