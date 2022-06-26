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Mersin'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında Emircan D. (18) pompalı tüfekle Ender Yıldırım (22) ile Bünyamin Davarcı'yı (22) vurarak öldürdü.

26 Haziran 2022 Pazar 10:55
Mersin'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü

Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen 2 grup arasında, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Emircan D., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'ya ateş açtı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ile Davarcı, burada hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan Emircan D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusKavgaCinayet
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