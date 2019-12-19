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Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu 

MERSİN'de,  uyuşturucu tacirlerine yönelik 500 polisle, helikopter destekli şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu 

MERSİN'de,  uyuşturucu tacirlerine yönelik 500 polisle, helikopter destekli şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:10
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geçtiğimiz aylarda torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 tutuklanmıştı. Narkotik polisi bu defa tutuklanan torbacılara aracılık ve uyuşturucu temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 'Süpürme 3' adı verilen operasyonda narkotik köpeği, drone ve helikopter destekli 500 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 5 kilo esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
MersinUyuşturucuNarkotikOperasyonPolisAsayiş
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