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Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Mersin'de, 10 günde 7 kişinin öldüğü metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim A., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Metanol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e çıkarken, kentteki hastanelerde 15 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Mersin'de, 10 günde 7 kişinin öldüğü metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim A., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Metanol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e çıkarken, kentteki hastanelerde 15 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
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Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

MERSİN - Mersin'de, son 12 günde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi; Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 31 kişiden 7'si, hayatını kaybederken, 8'i de taburcu edildi. Metanol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisi sürdürülen 16 kişiden İbrahim A., gece saatlerinde, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim A.'nın ardından metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8 oldu. Kentteki hastanelerde, 15 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Öte yandan metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmada, gözaltına alınıp, geçen hafta adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ayrıca Niğde'de de metanol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören A.A. (54), yaşamını yitirmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metil Alkol ZehirlenmesiMersin
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