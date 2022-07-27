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Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı

MERSİN'in de aralarında olduğu 7 kentte yapılan 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:23
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Türkiye'de sığınmacı konumunda olan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörlerle anlaşma yaptıklarını, organizatörlerin de deniz yoluyla temin ettikleri motorlu yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle yurt dışına gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti, Mersin merkez, başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'ta eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yaptı. 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyon kapsamında 7 ilde 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. 

DHA

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MersinGöçmenKaçak GöçmenGöçmen KaçakçılığıPolisEmniyetOperasyon
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