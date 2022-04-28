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Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı 

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışında oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

28 Nisan 2022 Perşembe 10:23
Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreslerde gözaltına alındı; yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTerörTeröristEylemOperasyon
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