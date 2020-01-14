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Mermer ocağına tepki sürüyor

İZMİR'in Menderes ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde Kolophon Antik Kenti ile Tahtalı Barajı arasında yapılmak istenen mermer ocağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş beklenirken, bölge halkının projeye tepkisi sürüyor. Geçimini seracılıktan sağlayan mahalleli, projeye onay verilmesini istemiyor.

Mermer ocağına tepki sürüyor

İZMİR'in Menderes ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde Kolophon Antik Kenti ile Tahtalı Barajı arasında yapılmak istenen mermer ocağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş beklenirken, bölge halkının projeye tepkisi sürüyor. Geçimini seracılıktan sağlayan mahalleli, projeye onay verilmesini istemiyor.

14 Ocak 2020 Salı 08:33
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Mermer ocağına tepki sürüyor

Merkezi Diyarbakır'da bulunan madencilik firması, İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Baraj Havzası'nda mermer ocağı açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. Değirmendere Mahallesi sınırlarında kurulması planlanan ocak için 8 Mayıs 2019'da mahallede halkın katılması için toplantı düzenlendi ancak bölge sakinleri, protesto edip, toplantıya gelmedi. O dönem yapılmayacağı açıklanan proje için firma bir kez daha bakanlığa başvuruda bulundu. Firma, bakanlıktan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmediğini açıklarken, mahalleli duruma tepki gösterdi. Yıllık 700 bin ton mermer üretilmesi planlanan ocağın ormanlık alanda, Tahtalı Barajı'na yakın olan Karaintepe mevkisinde kurulmak istendiğini söyleyen mahalle sakinleri, projeye onay verilmemesini istedi.


PROJE SAHASI 1200 YILLIK ANTİK KENTE YAKIN

Değirmendere Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıkar (50), 2 bin 400 nüfuslu mahallenin, geçimini genellikle salatalık üretilen seralardan sağladığını, ocağın kurulması halinde tek geçim kaynaklarının da yok olacağını öne sürerek, yetkililere seslendi. Yıkar, ayrıca ocağın kurulmak istendiği bölgede henüz kazı çalışmalarının yapılmadığı 1200 yıl önce İyonyalılar tarafından kurulan Kolophon Antik Kenti'nin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim bir tarafımız SİT diğer tarafımız Tahtalı Barajı. Burada ayrıca tütüncülük yapılıyordu, buna kota geldi. Tütüncülük bitti. Şimdi biz geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Mermer ocağı yapılırsa seracılık biter. Bölgeye gitmek için yol açacaklar. Ormanda dinamit patlatacaklar. Bunun da hem ormana hem de baraja zararı olacak. Çıkan toz toprak Değirmendere'deki ağaçlara, seralara, zeytinlik alanlara büyük zarar verecek. Biz kesinlikle mermer ocağını istemiyoruz. Bunu yaptırmayacağız, ne pahasına olursa olsun. Tek geçim kaynağımız seracılık, o da elimizden alınmasın. Bundan da mahrum kalırsak ne yapacağız? Burada tarihi bölge var. Paranın basıldığı yer burası. Hepsi yok olacak."

'OCAK KURULURSA MAHALLEMİZ BİTER'

Mahalle sakini Vefa Yücel (62) de "Bizim geçim kaynağımız seracılık. Başka geçim kaynağımız yok. Mermer ocağını yaparlarsa, seracılık biter. Zaten bu mahallenin alt yapısı yok, SİT alanı. Gençler durmak istemiyor. Biz istiyoruz ki burayı canlandıralım. Ancak bu ocak kurulursa mahallemiz biter" dedi.

Mehmet Özkaya (48) ise şöyle konuştu:

"Köyümüzde bu proje hayata geçerse bu kadar insan ne yapacak? Seralar ne hale gelecek? Ocağın tozu, kiri seralara girecek. Biz ne yapacağız kardeşim. Böyle kanun olmaz. 3 kişi gelip burada ocak açacak diye bizim seralarımızı yerle bir yapamazlar."

'SUYUMUZ KURUDUĞU AN BAŞKA İÇECEK BULAMAYIZ'

Mahalle sakini Hamza Tokgözlü (71), Değirmendere'deki seralarda yetiştirilen ürünlerin iç pazara da gittiğini, bunun da mahalle için ekonomik girdi anlamına geldiğini belirterek, "Yetiştirdiğimiz ürünler birçok kente de gidiyor. Ama taş ocağı yapılırsa ürünlerimiz zarar görecek. Suyumuz var, kuruduğu an başka içecek su bulamayız. Biz buna karşıyız" diye konuştu.

Selami Yücel (68) ise "Biz seracılık yapıyoruz. Ocağın tozundan sebzelerimiz etkilenecek. Başka geçim kaynağımız da yok. Bunun yapılmamasını istiyoruz" dedi.

Firma yetkilileri ve vatandaşlar, bakanlığın görüşünü bekliyor.

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İzmirMenderesMermer OcağıMermer
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