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Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dağ evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldürdükten sonra suçu başkasının üzerine atan ancak kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanan ve savcılığa yazdığı mektupla cinayeti itiraf eden Cafer Korkmaz (42), toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dağ evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldürdükten sonra suçu başkasının üzerine atan ancak kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanan ve savcılığa yazdığı mektupla cinayeti itiraf eden Cafer Korkmaz (42), toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:55
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Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

ZONGULDAK - Olay, 4 Şubat 2018'de Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkisinde Metin Şahin'e ait dağ evinde meydana geldi. Metin Şahin, evin balkonunda birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ormanlık alanda baygın halde bulunan ve cinayeti komşusunun işlediğini iddia eden Cafer Korkmaz, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Cafer Korkmaz, bir süre sonra cezaevinden savcılığa mektup yazarak Metin Şahin'i satın almasına yardımcı olduğu arazi için komisyon istemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti. Cafer Korkmaz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cafer Korkmaz, ölen Metin Şahin'in yakınları ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Cafer Korkmaz'a ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali indirim nedeni sayılarak ceza 25 yıla düşürüldü. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verilen Cafer Korkmaz, toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mektupla Cinayeti Itiraf Eden SanıkCinayetZonguldak
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