MEDICABIL HASTANESİ, HEMŞİRELERİNİ UNUTMADI…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Özel Medicabil Hastanesi, hemşirelerinin ‘Hemşireler Haftası’nı kutlayarak, 5 yıl ve daha uzun süre görev yapan hemşirelere de teşekkür belgesi takdim etti. Medicabil Yönetimi tarafından organize edilen ‘Hemşireler Haftası’nın kutlamasına, Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi Mesul Müdürü Dr.Coşkun Hayırlıoğlu ve Başhemşire Gülhan Erarı’nın yanı sıra çok sayıda hemşire katıldı. Hemşireler haftasının anlam ve önemi hakkında konuşan Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, sağlık alanında çalışmanın gönül işi olduğunu, bu gönüllülerin başında da hemşirelerin geldiğine dikkat çekti. Hemşireliğin profesyonel bir meslek olarak görülmesi gerektiğinin altını çizenProf. Dr. Bilgen, hemşirelere de kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde çağrıda bulunarak, mesleklerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz, yılda bir kez kutlamak yetmez aslında, sizleri her gün, her an kutlamak lazım. Hekimler hastalarını görürler, muayene edip tedavi yöntemini belirlerler, ondan sonra esas iş, hastalarla birlikte 24 saatini geçiren, tedavilerini takip eden hemşirelere düşmektedir. HASTANELERDE EKİP OLMA RUHUNU HEMŞİRELER SAĞLAR. Hastanelerde ekip olma ruhunu ve birlikteliğin sağlanmasında en önemli görevin hemşirelere düştüğünü belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Hemşireler hastanelerde ev sahibidir, aynı evin hanımı gibi işini güzelce yapar düzeltir, düzenler. Bu işin özü budur. Sizin göreviniz sadece hastaya bakmak veya hekimle çalışmak olmamalı aynı zamanda yanınıza yeni gelen arkadaşlarınızı eğitmeniz ve onlara model olmanız da gerekmektedir dedi. Hayatın her yerinde hemşirelerin yer aldığına vurgu yapan Özel Medicabil Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Coşkun Hayırlıoğlu, hemşirelerin sağlık hizmetlerinde değişmeyen gerçek kahramanlar olduğuna dikkat çekerken, Başhemşire Gülhan Erarı da hemşirelik mesleğinin hayatın her alanında yer aldığını vurguladığı konuşmasında, Uluslararası Hemşireler Birliği’nin2021 yılı kutlama temasını ‘Hemşireler: Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Sesi’ olarak belirtiğini söyledi. Organize edilen törende konuşmalardan sonunda hemşirelere teşekkür belgeleri verilirken ayrıca çiçek hediye edildi.