Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1350
ALTIN
467.491
DOLAR
7.8191
STERLİN
10.4637
EURO
9.4855
Hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı
Son Dakika
Hazine sandığını bulan kişi kimliğini...
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Son Dakika
Tunceli'de 132 köy yolu kardan...
Türk Kızılayı Karabağ’da
Son Dakika
Türk Kızılayı Karabağ’da
Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki...
Son Dakika
Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki...
Vizeliler, gelinleriyle gurur duyuyor
Son Dakika
Vizeliler, gelinleriyle gurur duyuyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamlarda 4 saat ve üzerinde geçirilen zamanlarda maskenin koruyuculuğunu yitirdiğini belirterek, "İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı, pencere kapalı ise o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor" dedi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:03
5 Okunma
'Maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kış aylarına girilmesiyle hastalıkların arttığını ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden virüslerin bulaşma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Kış aylarının virüsün sevdiği aylar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin, "Bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz. Covid-19 vakası içeride varsa ve kapı, pencere kapalıysa o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız yüzde 100 bulaşıyor. Yasaklar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden geldi. Özellikle kafeler, kıraathaneler, lokantalar gibi ortamlarda vakit geçirilmesin ve virüs bulaşmasın diye geldi. Halkımızın bazı kesimi bunu dikkate almıyor olabilir" dedi.

'BU KONUDA KATI TEDBİRLERİN UYGULANMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamda kaçak şekilde devam eden işletmelere katı tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siz bütün tedbirlerinizi almışken o insanlar virüsü topluma bulaştırıyor. Kapalı ortamlar bizim için en büyük risk. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdikçe, virüsü açık bir şekilde maske bile olsa bulaştırıyorsunuz. Bu konuda katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Kafe ya da lokanta gibi yerlerde kaçak şekilde hizmet veriliyorsa bunlara ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Bakanlık ve valilik bu konuda ciddi yaptırımlar da uyguluyor. Her türlü tedbir alıyorsunuz, insanlar da gidip kafelerde nargile içiyor. Oradaki virüsü alıp, topluma bulaştırıyor. Böylece yoğun bakımda ve hastanede yatan hasta sayısında artış oluyor. Bu nedenle kapalı ortamların bir risk olduğunu bilmek gerekiyor. Siz maske taksanız bile kapalı ortamda 4 saat vakit geçiriyorsanız o ortamdaki herkese bulaşıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle ÜniveristesiKoronavirüsMaskePandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 kardeşin uzaktan eğitim azmi
7 kardeşin uzaktan eğitim azmi
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı
Vizeliler, gelinleriyle gurur duyuyor
Vizeliler, gelinleriyle gurur duyuyor
Aydın’da korkutan alışveriş
Aydın’da korkutan alışveriş
Van'da mühimmat ele geçirildi
Van'da mühimmat ele geçirildi
İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi
İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi
Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti
Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti
Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor
Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor
Başkan Usta sosyal denge tazminat sözleşmesini imzaladı
Başkan Usta sosyal denge tazminat sözleşmesini imzaladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma