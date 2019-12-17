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Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni yıla iki hafta kala meydan ve caddeler rengarenk ışıklarla donatıldı.

Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni yıla iki hafta kala meydan ve caddeler rengarenk ışıklarla donatıldı.

17 Aralık 2019 Salı 11:26
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Marmaris, yılbaşı için gelin gibi süslendi

MUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, yılbaşı eğlencesinin merkezi olması beklenen Ulusal Egemenlik Caddesi, Kordon Caddesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol 30 metre arayla ışıklandırılmış Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı.

İlçenin simgesi olan ışıklı martı amblemleri derelerin korkuluklarına konuldu. Belediye temizlik ekipleri tarafından çevre duyarlılığını artırmak için plastik şişe ve kapaklardan yapılmış 4,5 metre uzunluğundaki Noel ağacı ilçe meydanına yerleştirildi. Noel ağacı üzerine 'Geleceğini çöpe atma', 'Sıfır atık', 'Çevreni temiz tut geleceğini koru' yazıları yazıldı. Turizmciler, yılbaşı gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle konaklama tesislerinde rezervasyonların olmadığını vurguladı. Günübirlik gelecek olanlar için Yat Limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisindeki kafeterya ile restoranlarda yerel sanatçılar canlı müzik eşliğinde kişi başı 80 ile 300 lira arasında yılbaşı eğlencesi düzenleyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisYılbaşı Için Gelin Gibi Süslendi
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