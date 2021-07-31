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Marmaris'teki orman yangını 3'ncü gününde

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:27
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Marmaris'teki orman yangını 3'ncü gününde

(Muğla), (DHA)

 Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkisinde yoğunlaşırken, kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma teşkilatından da bölgeye ekipler geldi.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü ve Osmaniye mahalleleri tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar tutuşurken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi.

Marmaris- İçmeler karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Öte yandan, İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, dün toprağa verildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangının üçüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber yangın söndürme helikopterlerinin çalışmaları da yeniden başladı. Çalışmalar Asparan mevkisi ile Turunç ve Osmaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

MARMARİS HALKI GECE BOYUNCA DAYANIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Ayrıca, orman yangınını söndürme çalışmalarının ikinci gününün gecesinde, Marmarisliler Armutalan Mahallesi'nde kurulan Kızılay çadırına yardım getirmeyi gece boyunca sürdürdü. Binlerce vatandaş Mesire Parkı'nda kurulan Kızılay çadırına gıda ve barınma malzemeleri getirirken, ilçede kendi aralarında organize olan gençler de getirilen malzemelerin ayrıştırılması ve istiflenmesine yardımcı oldu.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK GELDİ

Öte yandan, Türkiye aynı anda birçok orman yangınıyla mücadele ederken, kardeş ülke Azerbaycan'dan söndürme çalışmalarına destek geldi. Azerbaycan'ın arama kurtarma teşkilatından gelen ekip, Marmaris Datça kara yolu üzerindeki ormanlık alandaki yangına müdahale etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisOrman YangınıMuğlaönce VatanAsparan
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