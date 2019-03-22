Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100343
ALTIN
237.291
DOLAR
5.6136
STERLİN
7.3932
EURO
6.3392
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest...
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor
Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri...
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Marmaris'te denizin kıyısı sarıya boyandı

Marmaris'te rüzgarla çevreye dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Bölgede oturanlar, görüntüden dolayı endişeye kapılan yabancı turistlere, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu anlatarak, onları rahatlattı.

Marmaris'te denizin kıyısı sarıya boyandı

Marmaris'te rüzgarla çevreye dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Bölgede oturanlar, görüntüden dolayı endişeye kapılan yabancı turistlere, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu anlatarak, onları rahatlattı.

22 Mart 2019 Cuma 16:53
4 Okunma
Marmaris'te denizin kıyısı sarıya boyandı

MUĞLA - Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler, şaşkınlık yarattı.

DENİZE ATIK DÖKÜLDÜĞÜ İHBARI YAPILDI

Çevredeki vatandaşlar, her yıl yaşanan doğa olayını anlatarak turistlerin endişesini giderirken turistler ve yöre halkı, yaşanan doğa olayı ile özçekim yaptı. Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayını bilmeyen vatandaşlar ise belediye ekiplerini arayarak, "Denize atık dökülmüş, sarıya boyandı" ihbarında bulundu.

'HER YIL 4 GÜN DEVAM EDİYOR'

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak endişelerini dile getirdi. Kendilerine bunun her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı olduğunu anlattık. Karşı dağlardaki çam ağaçları kozaları ve çiçeklerden dökülen polenler rüzgarın etkisiyle denize düşüyor. Personelimiz polenlerin birikmesiyle, ağlarla temizlik çalışmalarına başlayacak. Her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı. Mevsimsel bir durum, endişe edecek bir şey yok" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.03.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
Denizin KıyısıMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Silivri'de tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşılamadı
Silivri'de tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşılamadı
Bursa'da fabrikada yangın
Bursa'da fabrikada yangın
Bakan Soylu, depremin vurduğu Denizli'de
Bakan Soylu, depremin vurduğu Denizli'de
Denizli Valiliği'den deprem ile ilgili açıklama
Denizli Valiliği'den deprem ile ilgili açıklama
Bakan açıkladı: Denizli'deki depremde 3 yaralı var
Bakan açıkladı: Denizli'deki depremde 3 yaralı var
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Amasya'nın çılgın projesi
Amasya'nın çılgın projesi
Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki
Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans