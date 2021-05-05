Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ekipleri, 7 gün 24 saat esasıyla 223 sokak kamerasından ve dron (uçan göz) ile tam kapanma kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Cadde ve sokak başlarında bekleyen 14 motorize, 16 bekçi, 68 yaya polis ekibi, gelen araç ile sürücüleri kontrol ediyor. MOBESE biriminde görevli 4 polis memuru sokaklarda dolaşan kişileri tespit ederek telsiz anonsuyla ekiplere bilgi veriyor ve ekipler kişilerin yanına giderek dışarı çıkma belgelerini inceliyor. Bazı mahalleler ise dron kaldırılarak sokaklar inceleniyor. Dron ile yapılan denetimlerde park halindeki araçların plakaları alınarak anında sicil taraması yapılıyor. 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında MOBESE, dron (uçan göz) ve devriye gezen polis ekipleri bin 493 araç ile 2 bin 678 kişiyi kontrol etti. Tam kapanma genelgelerine uymayan 123 kişiye ceza tutanağı düzenlendi. Tam kapanma tedbirlerine uymayan sürücü ve vatandaşlara tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Evrakı eksik bulunan 13 araç özel çekici ile otopara çekildi. Çeşitli mahkemelerden hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

TEKNOLOJİK KONTROLLER GÖREVİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Marmaris İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube Amiri ve MOBESE Sorumlusu Komiser Barış Havsalı, "İlçemizde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaptığımız rutin denetimleri tam kapanma kararıyla artırdık. Polis sorumluluk alanlarındaki 223 MOBESE kamerası ve devriye ekiplerimizle 7 gün 24 saat esasına göre kontroller yapılıyor. Tam kapanma genelgesine göre sürücü ve vatandaşlar kontrol ediliyor. Kurallara uymayan kişilere ceza işlem tutanağı düzenliyoruz. Yapılan MOBESE ve dron denetimleriyle çıkabilecek bir olay veya durum anında müdahale ile engelleniyor. Ayrıca belediye bünyesindeki park ve bahçelerdeki kameralar ile entegreyiz. Sıklıkla gidilen bu noktalarda kontrol ediliyor. Kamera ve teknolojik cihazlarla yaptığımız denetimler görevimizi kolaylaştırıyor" dedi.