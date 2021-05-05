Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416
ALTIN
476.202
DOLAR
8.3223
STERLİN
11.5726
EURO
9.9943
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmada, kontrol noktalarındaki polis ekiplerinin yanı sıra MOBESE merkezindeki 223 kamera ve dron ile takip ediliyor, denetleniyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:19
3 Okunma
Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ekipleri, 7 gün 24 saat esasıyla 223 sokak kamerasından ve dron (uçan göz) ile tam kapanma kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Cadde ve sokak başlarında bekleyen 14 motorize, 16 bekçi, 68 yaya polis ekibi, gelen araç ile sürücüleri kontrol ediyor. MOBESE biriminde görevli 4 polis memuru sokaklarda dolaşan kişileri tespit ederek telsiz anonsuyla ekiplere bilgi veriyor ve ekipler kişilerin yanına giderek dışarı çıkma belgelerini inceliyor. Bazı mahalleler ise dron kaldırılarak sokaklar inceleniyor. Dron ile yapılan denetimlerde park halindeki araçların plakaları alınarak anında sicil taraması yapılıyor. 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında MOBESE, dron (uçan göz) ve devriye gezen polis ekipleri bin 493 araç ile 2 bin 678 kişiyi kontrol etti. Tam kapanma genelgelerine uymayan 123 kişiye ceza tutanağı düzenlendi. Tam kapanma tedbirlerine uymayan sürücü ve vatandaşlara tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Evrakı eksik bulunan 13 araç özel çekici ile otopara çekildi. Çeşitli mahkemelerden hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

TEKNOLOJİK KONTROLLER GÖREVİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Marmaris İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube Amiri ve MOBESE Sorumlusu Komiser Barış Havsalı, "İlçemizde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaptığımız rutin denetimleri tam kapanma kararıyla artırdık. Polis sorumluluk alanlarındaki 223 MOBESE kamerası ve devriye ekiplerimizle 7 gün 24 saat esasına göre kontroller yapılıyor. Tam kapanma genelgesine göre sürücü ve vatandaşlar kontrol ediliyor. Kurallara uymayan kişilere ceza işlem tutanağı düzenliyoruz. Yapılan MOBESE ve dron denetimleriyle çıkabilecek bir olay veya durum anında müdahale ile engelleniyor. Ayrıca belediye bünyesindeki park ve bahçelerdeki kameralar ile entegreyiz. Sıklıkla gidilen bu noktalarda kontrol ediliyor.  Kamera ve teknolojik cihazlarla yaptığımız denetimler görevimizi kolaylaştırıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisMobeseKameraDron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı
Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
30 bin ton ham madde kül oldu
30 bin ton ham madde kül oldu
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma