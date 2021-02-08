Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
411.977
DOLAR
7.0566
STERLİN
9.6815
EURO
8.5016
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Balıkçı Cezmi Koç, "Balıkçılarımız deniz salyası ve çamuru nedeniyle ağ atamıyorlar, ağları zarar görüyor, bu durum da balıkçılarımızı etkiliyor" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:06
6 Okunma
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası (müsilaj) balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde 40 yıldır balıkçılık yapan Cezmi Koç, deniz salyası nedeniyle balıkçıların zor günler geçirdiğini, salyanın ağlara zarar verdiğini söyledi. Koç, "Ağ atamıyorlar, her sene oluyor bu. Kaykay diyorlar buna, ağlar çamur haline geliyor, balıkta vurmuyor, duvar vaziyeti görüyor. Balıkçılarımız mağdur durumda. Ama her sene olduğu için belli bir sürede kayboluyor. Sadece Marmara'da oluyor bu, Karadeniz'de Ege'de olmuyor. Birkaç ay sürüyor, yani 3-4 ayı buluyor. Balık tutamıyorlar. Doğal çamur haline geliyor ağlar. Balıkçı için zor bir durum" dedi.

Balıkçı Sermettin Şengüllü de deniz salyasının etkili olduğunu belirterek, "Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. 45 dakika da alacağımız ağı 5 veya 6 saatte çekebiliyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Ağlar patlayıp, yırtılınca balıkta çekemiyoruz. Çünkü ağlar çamur dolu geliyor. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Denize açılsak bile boş dönüyoruz. Balıkçıların boş dönmesi demek balık fiyatlarının etkilenmesi demektir. Nedeni de balık tutulmadığı için" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziDeniz SalyasıSalyaBalıkBalıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma