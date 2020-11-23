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Marmara Belediyeler Birliği’nden Nilüfer’e İki Ödül

‘Altın Karınca 2020 Ödülleri’ İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:15
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Marmara Belediyeler Birliği’nden Nilüfer’e İki Ödül

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, Altın Karınca 2020 Yarışması’nda Nilüfer Belediyesi, iki ödüle birden layık görüldü. Uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olan Nilüfer Belediyesi iki projesi ile yine ödül sahibi oldu. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karınca 2020 Ödülleri’ İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Marmara Belediyeler Birliği’nin yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturmaya katkı sağlamak adına düzenlediği yarışmaya, 381 proje başvuru yaptı. Nilüfer Belediyesi “Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz” sloganıyla hayata geçirdiği Kompost Üretimi ve “Kırsal Kalkınma İçin yenilikçi Yaklaşımlar” projeleri ile ‘Çevre ve Atık Yönetimi’ ile ‘Yerel Kalkınma’ kategorilerinde Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı. İstanbul’da pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına törene katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca ve Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş ödülleri, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün elinden aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Belediyeler BirliğiNilüferönce Vatan
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