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Mardin'de terör operasyonu: 45 gözaltı

MARDİN’de, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı.

28 Kasım 2021 Pazar 10:11
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Mardin'de terör operasyonu: 45 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi; muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri ekiplerince birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek ile tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinTerörOperasyonGözaltıPKKKCK
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